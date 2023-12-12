Tehlikeli okul yolunda korkulan oldu, İzmir’de veliler yolu trafiğe kapattı

Hem bölgedeki okul yönetimlerinin hem de velilerin senelerdir savaş verdiğini belirten aile birliği üyesi Betül Tan, CİMER ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne çok sayıda dilekçe yazdıklarını ancak olumlu cevap alamadıklarını dile getirdi.



“Toplantılar yaptık, öneriler sunduk. ‘Işık yapılabilir, üst geçit yapılabilir, hiç olmazsa okul giriş çıkış saatlerinde kontrollü geçiş için görevlendirme yapılabilir’ dedik. Ama maalesef çabalarımız sonuçsuz kaldı ve korkulan oldu.” diyen Tan, “Okul çıkışında karşıya geçmek isteyen bir öğrenciye araç çarptı ve öğrencimiz şu anda yoğun bakımda, durumu kritik. Yolla ilgili tüm çabalarımız sonuçsuz kalınca velilerle toplanıp bir protesto yapmaya karar verdik. Burada çok sayıda okul, çok sayıda öğrenci var. Her bir veli, her geçen gün daha çok artan korku ve endişeyle yaşıyor.” şeklinde konuştu.