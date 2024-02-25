Tekeri patlayan kamyonette can pazarı: 6 yaralı

İstanbul'dan Ordu'ya ev eşyası taşıyan kamyonet, Amasya-Samsun karayolunda tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Yağmur suyu kanalına çarparak duran kamyonetteki 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber olundu.

Tekeri patlayan kamyonette can pazarı: 6 yaralı

İstanbul’dan Ordu’ya taşınmak için yükledikleri ev eşyalarıyla yola çıkan Bilal Çubuk (46) yönetimindeki kamyonet -Samsun karayolu Eski Çeltek mevkiinde sağ ön tekerin patlaması sonucu bir anda kontrolden çıkarak savruldu.

Yağmur suyu kanalına çarparak duran kamyonette büyük hasar oluştu. İçindekiler sıkışarak kurtarılmayı bekledi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yanı sıra Asiye Çubuk (52), Mustafa Çubuk (20), Burak Emre Cüni (18), Asel Erva Midilli (7) ve Yavuz Efe Midilli (2) yaralandı.

Sıkışan yaralılar ekiplerin çabası sonucu çıkartılarak ambulansla hastanelere kaldırıldı. Asiye Çubuk’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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