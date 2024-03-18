Tekirdağ'da 2 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kaza, ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi ile Çeşmeli Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. İddiaya göre S.K. yönetimindeki hafif ticari araç, A.U. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.



Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bölgeye gelen ekiplerce yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

