Tekirdağ'da 3.'üncü kattan düşen bebek ölümden döndü

Başından yaralanan bebek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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