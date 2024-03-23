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Tekirdağ'da 3.'üncü kattan düşen bebek ölümden döndü

Tekirdağ Çorlu'da 3'üncü kattaki tırmandığı pencereden düşen bebek, 1'inci kattaki tentenin üzerine düşerek ölümden döndü.

Tekirdağ'da 3.'üncü kattan düşen bebek ölümden döndü

Olay, Cemaliye Mahallesi Dr. Hakkı Görenli Sokak üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 yaşındaki , ailesiyle kaldığı 3'üncü kattaki ikametin penceresine tırmandı.

Pencerede oyun oynarken dengesini kaybeden bebek, metrelerce yüksekten 1'inci kattaki tentenin üzerine düştü.

Tekirdağ'da 3.'üncü kattan düşen bebek ölümden döndü - 1

Başından yaralanan bebek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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