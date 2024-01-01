Tekirdağ’da ev yangını

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı tek katlı bir evde büyük çaplı yangın çıktı.

Tekirdağ’da ev yangını

Gece saatlerinde Fuat ve Suat Sakınak kardeşlerin ikamet ettiği tek katlı evde çıkan yangın büyüyerek çatıya sıçradı. Yangını fark eden ev sakinleri, kendilerine dışarı atarak itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. , itfaiye erlerinin 2 saatlik çabasının ardından tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki ayrı ailenin kaldığı binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının elektrik panosundan çıktığı öne sürüldü.

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