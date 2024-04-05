Tekirdağ'da fabrika yangını

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Çerkezköy kara yolu üzerinde bulunan bulaşık süngeri ve bezi üreten fabrikada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumanların kapladığı fabrikada çalışan bazı işçiler dumandan etkilendi.

İşçilere sağlık ekipleri müdahale ederken, bazıları hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.