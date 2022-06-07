Tekirdağ'da hafif ticari araç ile servis çarpıştı: 6 öğrenci yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kavşakta servis minibüsünün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 6 öğrenci yaralandı.

Haberler - DHA 07.06.2022 - 15:08

Tekirdağ'da hafif ticari araç ile servis çarpıştı: 6 öğrenci yaralı

İlişkili Haberler

Bursa'da komşular birbirine girdi: 2 kardeşten biri öldü

Bursa'da komşular birbirine girdi: 2 kardeşten biri öldü

'da araç ile servisin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan yolundaki Haliç Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Malkara'dan Edirne'nin Keşan ilçesine öğrenci taşıyan Cemal Güreşçi'nin (60) kullandığı minibüs, kavşaktan dönüş yapan Hakkı Bingül (66) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan 10 öğrenciden 6’sı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler Affan Arda Gümüş (18), Hilal Efe (16), Sudenaz Çizen (17), Yiğit Efe Şengül (14), Atilla Demir (12) ve Efe Yusuf Şengül (18), Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

VİDEO: MÜŞTERİ, MARKET ÇALIŞANINA BÖYLE SALDIRDI

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...