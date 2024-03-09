Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda, litrelerce kaçak alkol, sahte içki ve 1 tonluk kimyasal ayrıştırma makinesi, 1 tonluk 3 boş tank, kapak sıkma makinesi ile soğutma fanı ele geçirildi.

Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Şarköy ile Çerkezköy ilçelerinde belirlenen bir depo ve iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 1040 litre kaçak etil , 550 litre sahte içki, 1 tonluk kimyasal ayrıştırma makinesi, 1 tonluk 3 boş tank, kapak sıkma makinesi ve soğutma fanı ele geçirildi.

Adreslerde bulunan M.E. ve M.E.P. gözaltına alındı.

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