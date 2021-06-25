Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 11 kişi yoğun bakımda

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısından itibaren devlet hastanesine sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle başvuranlar oldu.

Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan 6 kişi ve diğer bölgelerde oturan 5 kişi de hastaneye gitti. Tedaviye alınan bu kişilerin sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi.

4 KİŞİ ENTÜBE EDİLDİ

Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan 11 kişiden 4'ü, entübe edildi.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

İlçede sahte içkiden zehirlenmeler nedeniyle polis, kapsamlı operasyon başlattı. Hıdırağa Mahallesi'nde zehirlenen 6 kişinin, bir şüpheliden pet şişede satın aldığı rakıdan zehirlendiği belirtildi.

Polis, Hıdırağa Mahallesi'nde sahte rakı satıldığı iddia edilen büfede yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

İş yeri sahibi ve eşi gözaltına alındı. Polis, ilçede sahte içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

VİDEO: SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİ NASIL ANLAŞILIR? (ARŞİV)