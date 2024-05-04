Çorum'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücü Ceren Koçak (19) yaralandı, araçtaki arkadaşı Sema Nur Tosun (21) yaşamını yitirdi.

Çorum'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Alaca karayolu Dutluca mevkisinde meydana geldi.

Ceren Koçak yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Nur Tosun, yaşamını yitirirken, yaralanan sürücü Ceren Koçak ise sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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