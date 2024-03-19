Tekirdağ'da sis etkili oluyor: Görüş mesafesi düştü

Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.



Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.



Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.



DENİZ ULAŞIMINI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.



Rotalarına devam edemeyen deniz taşıtları sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.



Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.