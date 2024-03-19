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Tekirdağ'da tefeci operasyonu: 4 tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde ''nitelikli yağma ve tefecilik'' şüphelilerine yönelik operasyonda yakalanan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ'da tefeci operasyonu: 4 tutuklama

'da polis ekipleri, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde ''nitelikli yağma ve tefecilik'' yaptığını belirlediği şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 91 boş senet, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, demir polis kelepçesi ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden S.K., M.U., İ.G. ve V.Ç. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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