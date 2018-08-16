Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Ergene ilçelerinde, terör propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/YPG lehine propaganda yapan kişileri tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, Süleymanpaşa'nın Çınarlı, Çorlu'nun Hatip ve Ergene'nin Yeşiltepe mahallelerinde 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da terör propagandasına 3 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Ergene ilçelerinde, terör propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.