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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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'da polis ekipleri, ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Çorlu ilçesinde iki evde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 170 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda D.B. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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