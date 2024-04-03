Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tekirdağ'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Çorlu ilçesinde iki evde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 170 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirildi.



Operasyonda D.B. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.