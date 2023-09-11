Tekne bakımı sırasında akıma kapılan işçi öldü

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, tekne bakımı sırasında elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi, onu kurtarmak isteyen arkadaşı ise yaralandı.



Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’nda tekne bakımı yapan Tuna Güzey (44) elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden Ferhat Ketenci (45) de arkadaşını kurtarmak istediği sırada elektrik akımına kapılırken, çevredekiler durumu sağlık ekibine bildirdi.



Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan iki arkadaş, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tuna Güzey, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ketenci’nin tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.