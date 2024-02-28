TEKNOFEST’te İlk Kez Blokzincir Yarışması Düzenlenecek

Blokzincir alanında bilgi birikiminin ve yetişmiş insan gücünün arttırılması amacıyla düzenlenen yarışma kapsamında 5 farklı tema bulunuyor:



Yüksek Başarımlı ve Ölçeklenebilir DLT Altyapıları

DLT Sistemlerinde Mahremiyet

Dijital Cüzdanlar

Seçilmiş DLT Uygulama Alanları

Web3 Geliştirici ve Topluluk Araçları

Blokzincir Yarışması’nı kazanan takımlara verilecek ödüller ise şöyle:



Birincilik Ödülü 100.000 TL

İkincilik Ödülü 80.000 TL

Üçüncülük Ödülü 60.000 TL



29 Şubat’a kadar başvuruya açık olan yarışmaya katılımcılar en az 2 en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabiliyor.

