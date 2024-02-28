TEKNOFEST’te İlk Kez Blokzincir Yarışması Düzenlenecek

TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’ne (UEKAE) bağlı Blokzincir Laboratuvarı (BZLab), TEKNOFEST 2024’te ilk kez blokzincir yarışması düzenleyecek.
TEKNOFEST’e bu yıl eklenen kategoride her alandan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi veya mezunlarından oluşabilecek takımlar rekabet edecek. Yarışma kapsamında takımlardan, blokzincir teknolojisini kullanarak kimlik, finans, tedarik zinciri gibi alanlarda gerçek dünya problemlerine çözüm üretmeleri bekleniyor.
Blokzincir alanında bilgi birikiminin ve yetişmiş insan gücünün arttırılması amacıyla düzenlenen yarışma kapsamında 5 farklı tema bulunuyor:
Yüksek Başarımlı ve Ölçeklenebilir DLT Altyapıları
DLT Sistemlerinde Mahremiyet
Dijital Cüzdanlar
Seçilmiş DLT Uygulama Alanları
Web3 Geliştirici ve Topluluk Araçları
Blokzincir Yarışması’nı kazanan takımlara verilecek ödüller ise şöyle:
Birincilik Ödülü 100.000 TL
İkincilik Ödülü 80.000 TL
Üçüncülük Ödülü 60.000 TL
29 Şubat’a kadar başvuruya açık olan yarışmaya katılımcılar en az 2 en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabiliyor.
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