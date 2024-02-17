Tekstil fabrikasında kazan patladı: 1 işçi yaşamını yitirdi

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında kurulumu yapılan kazanın patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Tekstil fabrikasında kazan patladı: 1 işçi yaşamını yitirdi

Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik üretimi yapan bir fabrikada yeni kurulan ve deneme amaçlı çalıştırılan kazanda henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazanın kapağının isabet ettiği Sinan Reşit Ekiz'in (48) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Ekiz'in cansız bedeni, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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