Tosya ilçesinde yaşayan Ahmet Demirel (80) isimli vatandaşı arayan dolandırıcılar, kendilerini Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele görevlisi olarak tanıttı. Hesabın terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyen dolandırıcılar, hesapta bulunan paraları verecekleri başka bir hesaba yatırması gerektiğini anlattı. Ahmet Demirel, hemen evinden çıkarak dolandırıcıların verdiği hesap numarasına 24 bin TL para yatırdı. Birkaç gün sonra dolandırıldığını anlayan şahıs Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılık olayı ile ilgili inceleme başlattı.



Evinde istirahat ettiği sırada telefonunun çaldığını ifade eden Demirel, "Telefonu açtım. İyi ve düzgün konuşan bir kişi kendisinin komiser olduğunu ifade ederek, peşimde teröristlerin olduğunu söyledi. 'Biz sana yardımcı olmak istiyoruz, bizim dediklerimizi aynen yapman gerekiyor' dediler. Hatta Tosya’da dört teröristi yakalayıp içeri attıklarını söyledi. Bende konuşmasına inandım, 'Ne yapılması gerekiyor ise yapayım' dedim. Teröristlerin yakalanması için paraya ihtiyaç olduğunu söyledi ve bana banka hesap numarası vererek o hesaba para yatırmamı istedi. Bende o gün verdiği hesaba, bankaya giderek 12 bin 500 TL yatırdım. Ertesi gün tekrar arayarak bu defa farklı bir banka ve hesaba 11 bin 500 TL yatırmamı istedi, bende yatırdım" diye konuştu.



"BENDEN EVİ SATMAMI İSTEDİ"



Dolandırıcıların üçüncü gün tekrar aradıklarını ifade eden Demirel, "Teröristleri yakalamak üzere olduklarını söyleyerek, 'Çok para lazım' dediler ve benden evi satmamı istediler. Bende, 'Eğer o kötü insanlar yakalanacaksa evi de satarım' dedim. Bir sonraki gün tekrar arayınca ben dolandırıldığımı anladım. 'Sen beni mi dolandırıyorsun' diye sorunca telefonu yüzüme kapattı, bir daha da aramadı. Bende çocuklarımla polise giderek olayı bir bir anlattım. İnşallah yakalanırlar başka insanları da kandırmazlar’’ dedi.