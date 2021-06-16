Temel Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk'e yanıt

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, parti yönetimini eleştirerek kongre çağrısı yaptı. Partinin özelliğinin manevi değerlere bağlılığı olduğunu söyleyen Asiltürk, buna uygun bir yönetim için liste hazırlayacağını açıkladı.

Çağrıya yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Asiltürk'ün açıklamalarının kendisini bağladığını söyledi ve bu konuyu onunla görüşeceğini belirtti.

''Erbakan Hocamızın mirasını yerine getirmek için gayret gösteriyoruz'' diyen Karamollaoğlu, parti içi meseleleri kamuoyu önünde konuşmak istemediğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Parti içi meselelerimize kamuoyu önünde girmemekte kararlıyım. O açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar, kendisiyle görüşeceğiz. Saadet Partisi olarak Erbakan Hocamızın mirasını yerine getirmek için gayret gösteriyoruz.''

