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Temizlik işçisi asma kattan yere çakıldı

Ankara’da bir alışveriş merkezinde bir çalışan temizlik görevlisi, asma kattan düşüp yere çakıldı. Beyin kanaması geçiren ve vücudundan kırıklar olduğu tespit edilen işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Temizlik işçisi asma kattan yere çakıldı

Çankaya’da yer alan bir AVM’de A.Ö. isimli temizlik işçisi, çalıştığı sırada asma kattan düştü.

Giriş katında yer alan bir dükkanın zeminine çakılan işçi, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledildi.

Beyin kanaması geçiren ve vücudunun farklı yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen A.Ö.’nün geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alındığı belirtildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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