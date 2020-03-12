Terör soruşturmasında 11 avukata gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK terör örgütü soruşturması kapsamında, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 11 avukat gözaltına alındı.

NTV Haber 12.03.2020 - 10:11 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 10:30

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması üzerine harekete geçen polis, sabah saatlerinde Şanlıurfa'da 7, Diyarbakır'da ise 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terör soruşturması kapsamında operasyon yapan polis, avukatların ev ve işyerlerini de aradı, bazı dosyalara el koydu.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Şanlıurfa emniyetine götürüldü.

Gözaltılar, Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

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