Terör soruşturmasında 11 avukata gözaltı

Son dakika haberi!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması üzerine harekete geçen polis, sabah saatlerinde Şanlıurfa'da 7, Diyarbakır'da ise 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terör soruşturması kapsamında operasyon yapan polis, avukatların ev ve işyerlerini de aradı, bazı dosyalara el koydu.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Şanlıurfa emniyetine götürüldü.

Gözaltılar, Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

