Terörle mücadelede kritik adım: Irak ortak harekete hazır

Hakan Fidan, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer'in tanıtım toplantısında konuştu.

MİT Başkanlığı görevi sırasında "Sadece karşımıza çıkan teröristle uğraşmayacağız. Peşine düştüğümüz teröristleri yakalayıp gerekeni yapacağız" diye konsept oluşturduklarını anlatan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Öyle de yaptık. Dış politikamıza bunu uyguladığımız zaman sadece önümüze çıkan tehditlerle değil, aynı zamanda ülkemiz için gerekli olan fırsatları, imkanları, milli menfaatleri dünyanın neresinde olursa olsun bulup elde edeceğiz. Sadece uluslararası sistemin önümüze çıkardığı engellerle vaktimizi harcamayacağız, mücadele ederken ülkemiz için, milletimiz için, bölgemiz için iyi olanın da peşinden koşacağız. Fırsatların da peşinden koşacağız. İşte bu yüzden Türkiye artan imkan ve kabiliyetleriyle adalet ve vicdan temelinde yeni bir dünya düzeni kurulması için öncü rol üstlenmiş durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'dünya beşten büyüktür' söyleminin dünyanın her köşesinde karşılık bulması asla boşuna değil."

"IRAK ORTAK HAREKETE HAZIR"



Fidan, Türkiye'nin artık oyun kuran, gerektiğinde oyun değiştiren bir ülke olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bunu terörle mücadele stratejimizde de görüyoruz. Hükümetimizle, askerimizle, güvenlik güçlerimizle, terörle mücadelede son 21 yılda kaydedilen mesafe apaçık ortadadır. Terör illetini sadece ülkemizden değil, sınır ötemizden de temizleme çabalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla Bağdat'taydık. Hem kendi sınırlarımız içinde hem sınırlarımız dışında terörist unsurları temizleme irademizi Iraklı mevkidaşlarımızla paylaştık. Onlardan da bu konuda bizimle birlikte ortak hareket edeceklerine dair söz aldık. PKK'nın, Irak'ın çıkarlarına aykırı hareket eden ve orada da müsaade edilmemesi gereken bir örgüt olduğunu ilk defa bu süreç sayesinde muhataplarımız kabul ettiler. Iraklı kardeşlerimizle işbirliğimiz ve koordinasyon toplantılarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek."

