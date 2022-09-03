TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri hakkında karar

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen iki şüpheliden birinin "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine, diğerinin serbest bırakılmasına karar verildi.



TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, Beykoz Adliyesine sevk edildi.



Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettikleri öğrenildi.



Savcılıktaki işlemlerinin ardından C.U. ve O.G. "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Diğer şüpheli H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden C.U'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verirken, diğer şüpheli O.G'nin serbest bırakılmasına hükmetti.



SUÇ MAKİNESİ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

Kasten yaralama ve benzeri 18 suçtan kaydının olduğu tespit edilen Cüneyt U'nun gümrük müşavirliği yaptığı bilgisine ulaşıldı.



Öte yandan saldırının ardından Cüneyt U'nun evinde yapılan aramada 2 av tüfeği ve hobi bahçesinde olayda kullanıldığı belirtilen 2 adet 9 mm silah ve 12 fişek bulundu.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili Cüneyt U. ve Oğuz G. ile irtibatlı oldukları öğrenilen iki kişi daha gözaltına alınmıştı.