Thodex soruşturmasında Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer serbest bırakıldı

Kripto para borsası Thodex ile ilgili yürütülen soruşturmada aranan şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer Aydın'da yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheli arasında yer alan Zuhal Özer'in Kuşadası'nda olduğunu belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Güzelçamlı Mahallesi’ndeki evde Zuhal Özer'i yakalayarak gözaltına alan polis, yaptığı aramada 2 cep telefonu ile 2 SIM karta da el koydu.

"YAŞANANLARLA BİR ALAKAM YOK"

Soruşturma kapsamında cezaevinde olan Güven Özer'in eşi Zuhal Özer’in, emniyetteki ifadesinde şirkette sadece sigortasının işlediğini, bunun dışında şirketle hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirterek "Yaşananlarla bir alakam yok" dediği öğrenildi.



Özer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Dün yakalanan ve soruşturma için kilit önemde olduğu değerlendirilen yazılımcı Oral Çınar ve finans departmanında çalışan Rana Azap gibi Zuhal Özer'de adli kontrolle serbest bırakıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 37 şüpheli ifade vermesinin ardından serbest bırakılırken 36 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

TEK FİRARİ KALDI



Soruşturma kapsamında tek firari şüpheli şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer kaldı. Faruk Fatih Özer de polis ekiplerinin sıkı takibiyle aranıyor.