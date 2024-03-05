THY 332 yolcuyu kara listeye aldı

Türk Hava Yolları (THY), kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını açıkladı.

THY 332 yolcuyu kara listeye aldı

Türk Hava Yolları (), kural dışı yolcuların kara listeye alındığını açıkdı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, “Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım." paylaşımında bulundu.

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