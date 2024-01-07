THY Boeing 737 Max 9'leri operasyondan çekti

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Alaska Airlines'a ait bir yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapması sonrası bazı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurdu.



Bu gelişmenin ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, X hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Olayın ardından THY bünyesindeki 5 Boeing 737 Max 9'un tedbir amaçlı incelenmesinin istendiğini söyleyen Üstün, bu uçakların ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekileceğini söyledi.

Üstün, uçuş emniyetinin THY'nin en önemli önceliği olduğunu vurguladı.

