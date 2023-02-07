THY ve Pegasus'tan deprem bölgesine uçuş kararı

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Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki çalışmalara destek için Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a yapılacak tüm uçuşlarda bilet fiyatını 13 Şubat'a kadar, vergiler dahil 100 TL olarak sabitlediğini duyurdu.



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşması için AFAD koordinasyonunda operasyonlarını sürdürdüklerini belirtti.



THY'nin şimdiye kadar 9'u kargo uçağı olmak üzere 47 uçuş gerçekleştirdiğini aktaran Üstün, şu bilgileri paylaştı:



"Bu kapsamda giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzenini sağlayabilmemiz adına da bu uçuşlar için de rezervasyonunuzu mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Hem bu uçuşlarımız hem de Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 TL olarak sabitliyoruz."



PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesindeki vatandaşlar için bölgeden çıkış uçuşlarını ücretsiz gerçekleştireceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla, AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamını şu andan itibaren ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi direkt uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacaktır.



Dün ve bugün Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş illerimize toplam 18 uçak yardım seferi gerçekleştirdik. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep illerine ve bu illerden çıkışlı toplam 68 seferimizi ise yolculu olarak planladık.



Desteklerimize tüm hızıyla devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.