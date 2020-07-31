Tilkiyi öldürmek isterken dayı katili oldu

Sakarya Akyazı'da bir kişi yaylada evinin yakınlarında gördüğü tilkiye tüfekle ateş etmek isterken kazara dayısını vurdu. Dayı yaşamını yitirirken, yeğen gözaltına alındı.

DHA 31.07.2020 - 16:14

Tilkiyi öldürmek isterken dayı katili oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kömyatak Yaylası’nda gece saatlerinde iddiaya göre, Cemal Ünlütürk (41) evinin yakınlarında gördüğü tilkiyi vurmak için eline tüfeğini aldı.

Kazara tetiğe dokunan Ünlütürk yanında bulunan dayısı Hasan Aksoy’u (43) vurdu.

Ambulans şoförü olan Ünlütürk, kanlar içinde kalan dayısına ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil'e haber verdi.

Gelen sağlık ekibi, Hasan Aksoy’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksoy’un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Cemal Ünlütürk gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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