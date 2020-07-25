Gelinini tüfekle öldürdü ("Tilki zannedip ateş açtım" dedi)

İddiaya göre, Karahüseyinli köyü Topalcıoğlu Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Mustafa G. (67), bahçesine tilki geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu gelini Günül G'yi (31) vurdu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynundan vurulan Gönül G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri Mustafa G'yi gözaltına aldı.



Gönül G'nin cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.