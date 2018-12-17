Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi TEM otobanında bariyerlere çarpan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, devrilerek yan yattı. 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından Çerkezköy-İstanbul otobanı 3 saatliğine kapanırken, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde TEM otobanı Çerkezköy mevkisinde meydana geldi. İstanbul’a giden otomobil bariyerlere çarparken, ardından gelen TIR ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kazada, TIR yan yatarak yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.
5 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle Çerkezköy-İstanbul yolu yaklaşık 3 saatliğine trafiğe kapandı. İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştururken, karayolunda trafik akışı araçların kaldırılması ile normale döndü.