TIR'a arkadan çarpan TIR alev aldı: Sürücü öldü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, TIR’a arkadan çarpan TIR alev alarak yandı, sürücüsü Musab Bişi kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Haberler - DHA 04.07.2022 - 09:58

TIR'a arkadan çarpan TIR alev aldı: Sürücü öldü

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TEM Otoyolu Hendek Çakallık Mahallesi mevkisinde saat 06.30 sıralarında, İstanbul istikametine gitmekte olan Musab Bişi idaresindeki TIR, önünde ilerlemekte olan TIR’a arkadan çarptı.

Musab Bişi 'nin kullandığı TIR, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Bişi, TIR’da mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, Musab Bişi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Musab Bişi’nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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