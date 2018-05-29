Çorum'un Osmancık ilçesinde hareket halindeki TIR'dan kopan lastiğin çarptığı 75 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden geçen D-100 karayolunda seyir halindeki Sebahattin Şen'in kullandığı TIR'în dorsesindeki lastiklerinden biri patladıktan sonra fırladı.



Savrulan lastik, yol kenarında bulunan Osman Öztürk'e (75) çarptı. Ağır yaralanan Öztürk, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.



Bu arada kazanın yaşandığı bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, kaldırım ve yan yol bulunmadığı için yolun kenarında yürümek zorunda kaldıklarını belirterek, D-100 karayolu kenarında düzenleme yapılması için yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.