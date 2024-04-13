TIR'ın dorsesinde 64 kaçak göçmen yakalandı

Amasya'da Bakır yüklü TIR'ın dorsesinden 64 kaçak göçmen çıktı



Ağrı'dan İstanbul'a giden K.Y (58) yönetimindeki bakır yüklü TIR, ihbar üzerine polis uygulama noktasında durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen TIR'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı. Kontrollerde TIR'ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 64 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.



TIR şoförü K.Y. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

TIR şoförüyle ilgili soruşturma sürüyor.