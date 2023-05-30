TOBB Genel Kurulu'nda branda çatı çöktü: 6 yaralı

TOBB İkiz Kuleleri'nde 'TOBB 79'uncu Genel Kurulu' yapıldı.

Açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı genel kurul kapsamında, TOBB binası önündeki bahçenin üstü yemek organizasyonu için branda ile kapatıldı.

Konferans salonunda program devam ederken yoğun yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle brandanın bir kısmı çöktü. Brandanın çöktüğü alanda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay nedeniyle yemeğin iptal edildiği belirtildi.