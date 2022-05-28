Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: Kilit aşamalardan birini tamamladık

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Türkiye yerli arabasını merakla beklerken Togg'dan bir paylaşım daha geldi. 'Kilit bir aşama daha kusursuz bir şekilde tamamlandı' denildi.

Ayrıca parça kontrol ve doğrulamaların ardından ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği belirtildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil Togg'un fabrikasının 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını belirtmiş, yerli otomobilin 2023’ün ilk üç ayında trafiğe çıkmış olacağını da söylemişti.

