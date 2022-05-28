Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: Kilit aşamalardan birini tamamladık

SON DAKİKA HABERİ: Gemlik tesisindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı duyuran Togg'dan bir video açıklama geldi, ''Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik'' denildi.

Haberler 28.05.2022 - 14:25

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: Kilit aşamalardan birini tamamladık

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Togg fabrikasında parçalı denemeler başladı

Togg fabrikasında parçalı denemeler başladı

Son dakika haberi! 

yerli arabasını merakla beklerken 'dan bir paylaşım daha geldi. 'Kilit bir aşama daha kusursuz bir şekilde tamamlandı' denildi. 

Ayrıca parça kontrol ve doğrulamaların ardından ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği belirtildi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil Togg'un fabrikasının 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını belirtmiş, yerli otomobilin 2023’ün ilk üç ayında trafiğe çıkmış olacağını da söylemişti. 

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