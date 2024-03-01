Tokat'ta heyelan: 900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD Başkanlığınca Tokat Valiliğine 1 milyon 188 bin TL Acil Yardım Ödeneği gönderildiğini bildirmişti.

Yerlikaya, "Tokat ilimiz Niksar ilçemiz Günebakan Köyünde 3-4 Şubat tarihlerinde heyelan meydana gelmiş; heyelan sonucu 40 konut, 15 ahır, 7 samanlık, 7 depo, 4 iş yeri ve 1 cami etkilenmişti. Heyelanın yaşandığı bölge 16 Şubat tarihinde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmiş ve 40 konut tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Konutları zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla AFAD Başkanlığınca Tokat Valiliğine 1 Milyon 188 Bin TL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Heyelandan konutları etkilenen afetzedelerle ilgili hak sahipliği ve yer seçim çalışmaları devam etmekte. Hak sahipliği çalışmaları tamamlandıktan sonra en kısa zamanda konutlar vatandaşlarımıza teslim edilecek. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullanmıştı.