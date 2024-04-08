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Tokat'ta kar sürprizi

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Tokat'ta kar sürprizi

'ın bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde nisan yağmurları beklenirken kar yağışı etkili oldu.

Yağan kar ve etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Polis ve jandarma ekipleri olası bir kazayı önlemek için gece boyunca yolda devriye attı.

TUZLAMA ÇALIŞMALARI

Karayolları ekipleri de karla kaplanan yolda sıyırma işlemi yaparak buzlanma ihtimaline karşılık gece boyunca tuzlama çalışması yaptı.

Nisan karıyla birlikte çam ağaçlarının beyaza büründüğü Çamlıbel Geçidi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

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