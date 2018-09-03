Tokat-Turhal Karayolu Şenyurt beldesi yakınlarında Abdulhamit Turgut'un (22) kullandığı otomobil devrildi.

Kazada, sürücü ile Harun Turgut olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 