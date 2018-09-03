Tokat-Turhal Karayolu Şenyurt beldesi yakınlarında Abdulhamit Turgut'un (22) kullandığı otomobil devrildi.
Kazada, sürücü ile Harun Turgut olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu AjansıTürkiye
Tokat-Turhal Karayolu Şenyurt beldesi yakınlarında Abdulhamit Turgut'un (22) kullandığı otomobil devrildi.
Kazada, sürücü ile Harun Turgut olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.