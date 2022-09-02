'Tosuncuk'un tahliye talebine ret

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Mehmet ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



''İNANMADIĞIM HİÇBİR HAYALE KİMSEYİ İNANDIRMADIM''



Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada söz alan Mehmet Aydın, "Ben inanmadığım hiçbir hayale kimseyi inandırmadım, kimseyi kandırmadım. Kar ve zarar olabileceğini söyledim. Katılımcılar da bu riski göze aldılar" dedi.



''ŞİRKETİME KAYITLI 70 ARAÇ SATILARAK MAĞDURLARIN ZARARI GİDERİLEBİLİR"



Aydın, "Şirketimin üzerine kayıtlı 70 araç satılarak, mağdurların ana para zararı giderilebilir" diye konuştu.



Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK



Mahkeme heyeti, Mehmet ve Fatih Aydın’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, bilirkişi raporunun beklenmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.