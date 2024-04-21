Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 23 Nisan 2024 Salı Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 25 Nisan 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
20/
16
Yarın
19/
13
Salı
18/
13
Çarşamba
23/
14
Perşembe
29/
19
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