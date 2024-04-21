Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 23 Nisan 2024 Salı Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 25 Nisan 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

20

/

16

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

13

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

13

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

14

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

19

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