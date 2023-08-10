Trabzon'un yeni valisi Aziz Yıldırım oldu: Sosyal medya yıkıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi.



Daha önce Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım, Trabzon'un yeni valisi oldu.



Trabzon'a atanan Aziz Yıldırım'ın, isminin eski Fenerbahçe Başkanı ile aynı olması nedeniyle sosyal medyada çok konuşuldu.



İşte sosyal medyada atılan tweetlerden bazıları;



"Aziz Yıldırım Trabzon Valisi olmuş :)"



"Hakaten Aziz Yıldırım Trabzon'un valisi oldu sandım. Trabzon o vizyonu kaldıramazdı"



"Sayın vali Trabzonspor papara Parkta Aziz Yıldırım a yapılacak kötü tezahüratları üzerinize alınma sakın"

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