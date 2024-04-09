Trafiği birbirine kattı: Kaçtığı kaza yerine geri geldi

Kaza, Borazanlar Mahallesi’nde Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden, sürücüsünün Taner Karaismail olduğu iddia edilen otomobil, önünde giden 2 otomobile makas attı. Araçların yanından süratli şekilde geçen Taner Karaismail yönetimindeki otomobil, yanlarından geçtiği 2 aracın kaza yapmasına sebep oldu.

Umut Çakır idaresindeki otomobil, kaza nedeniyle yol üzerinde takla attı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ise yolda savruldu. Kazada yaralanan olmazken makas atan otomobil sürücüsü olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



KAÇTIĞI KAZA YERİNE GERİ GELDİ



Polis ekipleri tarafından kazanın nasıl olduğu soruşturuldu. Kazaya karışan araç sürücülerin ifadelerinin alındığı esnada olay yerinden kaçan Taner Karaismail kaza mahaline geri geldi. Ekipler tarafından kazaya karışan tüm araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını inceleme altına aldı.