Traktörünü bu kez Cumhuriyet için çalıştırdı

Yazıyı yaklaşık 3 saatte yazdığını anlatan Yerden, "Yazıyı severek ve isteyerek yazdım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hediye olsun. Ay yıldızlı bayrağı seven, 'ben Türk'üm' diyen herkese hediye ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Nice 100 yıllara. Cumhuriyet'imiz yaşasın. Yazıyı görenler tebrik ediyor. Teşekkür edenler, yazının çok güzel olduğunu söyleyenler oldu. Telefon ediyorlar, tabii ki insan da seviniyor." ifadelerini kullandı.

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