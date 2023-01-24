TSK İngiliz fırkateyni mi alıyor? Bakan Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiltere ziyaretinin ardından bu ülkeden fırkateyn alınacağı yönünde haberler çıkmıştı. Bakan Akar bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

TSK İngiliz fırkateyni mi alıyor? Bakan Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı , Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

’nin İngiltere’den Type 23 sınıfı fırkateyn alınacağı iddialarıyla ilgili “Somutlaşmış, kesinleşmiş bir şey söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.

Hulusi Akar, İngiliz Savunma Bakanı Wallace ile Nato kapsamında görüşmeler yaptığını da sözlerine ekledi.

PENÇE-KİLİT OPERASYONUNDA SON DURUM

Hulusi Akar, Pençe Kilit operasyonunda son aşamaya gelinidğini de sözlerine ekledi. Bakan’ın açıklamalarına göre, şu ana kadar Irak sınırında 302 kilometrelik hattın güvenliği sağlandı.

Operasyon kapsamında 506 terörist de etkisiz hale getirildi.

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