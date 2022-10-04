TSK'ya Dünya Kupası görevi

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nın güvenliği için Mehmetçik de görev alacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Dünya Kupası çerçevesinde Katar'a asker gönderebilmesi için gerekli tezkerenin bu hafta içinde TBMM'de kabul edilmesi bekleniyor.



NTV'nin edindiği bilgilere göre TSK, Kara ve Deniz unsurlarından oluşan müşterek bir kuvvetle Katar'da olacak. Türk donanmasından bir korvet Doha açıklarında görev yapacak.



Türk savaş gemisi ABD, İngiltere, İtalya ve Pakistan'ın da destek verdiği "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" görev gücünde yer alacak.



SAT VE SAS'LAR DA GİDECEK



Türk korvetinin mürettabatı arasında su altı taarruz ve su altı savunma timleri de terör tehdidine karşı görev yapacak.



2022 FIFA Dünya Kupası Katar'daki 8 stadyumda gerçekleştirilecek

KATAR'DAKİ ÜSSE KONUŞLANACAK



Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde eğitimleri tamamlanan timler de Türkiye’nin Katar'daki askeri üssü El Rayyan'da konuşlanacak. O askerler arasında Kimyasal Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehdit (KBRN) timleri de olacak.



KBRN timleri kimyasal, biyolojik ve nükleer madde tespit cihazları, mobil arazi laboratuarları, temizleme sistemleri ile olası kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı müsabakaların oyananacağı stadyumlar ve çevrelerinde teyakkuzda olacak.



TÜRK POLİSİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME



Dünya Kupası için Türk Polisi de görev yapacak. Geçici görevlendirme ile Katar’a gidecek 3 bin 500 polis, turnuva süresince başta müsabakaların oynanacağı stadyumlar ile takımların konaklayacağı otellerin güvenliğini sağlayacak.