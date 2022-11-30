TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın dosyası İstanbul'a gönderildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

7,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

26 Ekim'de gözaltına alınan Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi.

İddianamede Fincancı’nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DOSYA İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

İddianamenin gönderildiği Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması nedeniyle yetkisizlik kararı vererek, dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.



