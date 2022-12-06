TTK Amasra Müessesesi'ne Ümit Değirmenci müdür olarak atandı

TTK Genel Müdürlüğü tarafından Amasra Müessese Müdürlüğü’ne atama yapıldı.

TTK Genel Müdürlüğü, Zonguldak Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Ümit Değirmenci'yi Amasra müessese müdürü olarak atadı.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı ocakta meydana gelen facianın ardından soruşturma kapsamında Amasra Sulh Ceza Hakimliği; TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, TTK Amasra Müessese İşletme Başmühendisi Mehmet Tural, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, maden mühendisi Levent Aydın, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ve emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklanmalarına karar vermişti

NE OLMUŞTU?



Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 42 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi yaralanmıştı.