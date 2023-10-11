Tufan füzesi nedir, özellikleri neler?

Tufan füzesi yıkıcı etkiye sahip füzeler arasında bulunuyor. 2002 yılından bu yana üretimi yapılan füze özellikleriyle öne çıkıyor.

TUFAN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ



Tufan, İran yapımı bir güdümlü tanksavar füzesidir. Füze, ABD yapımı BGM-71 TOW füzesi temelinde geliştirilmiştir. Tufan füzesi zırhlı hedeflere karşı kullanılır. Bu tür güdümlü füzeler, hassas bir şekilde hedeflenen zırhlı araçları veya savunma hatlarını etkisiz hale getirmeyi hedefler.

Füzenin 3.5 km'den fazla menzili bulunmaktadır ve daha fazla vurucu güce sahip başka birçok varyant da geliştirilmiştir.

