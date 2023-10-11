Tufan füzesi nedir, özellikleri neler?

İsrail Filistin gerilimi sürerken gündeme gelen konulardan biri de Tufan füzesi oldu. Hamas'ın Tufan füzesi tehditi dünya kamuoyunda büyük bir endişe yarattı. Peki, Tufan füzesi nedir?

Tufan füzesi nedir, özellikleri neler?
Foto: Reuters

Tufan füzesi yıkıcı etkiye sahip füzeler arasında bulunuyor. 2002 yılından bu yana üretimi yapılan füze özellikleriyle öne çıkıyor.

TUFAN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Tufan, İran yapımı bir güdümlü tanksavar füzesidir. , ABD yapımı BGM-71 TOW füzesi temelinde geliştirilmiştir.  Tufan füzesi zırhlı hedeflere karşı kullanılır. Bu tür güdümlü füzeler, hassas bir şekilde hedeflenen zırhlı araçları veya savunma hatlarını etkisiz hale getirmeyi hedefler.

Füzenin 3.5 km'den fazla menzili bulunmaktadır ve daha fazla vurucu güce sahip başka birçok varyant da geliştirilmiştir.

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