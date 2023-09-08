Tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek tünel kazma girişimi engellendi.” denildi.
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