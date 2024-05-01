Tüpü çakmakla kontrol ederken evi yaktı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde çakmakla kaçak kontrolü yapılan tüpün patlaması sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Tüpü çakmakla kontrol ederken evi yaktı

'un Ortaköy ilçesi Aşdağul beldesinde Osman Öncül'e (74) ait evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıktı. İhbar üzerine eve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ortaköy ve Aşdağul belediyeleri itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü. Bir duvarı yıkılan ve eşyaları yanan ev kullanılamaz hale geldi.

SAÇLARI VE YÜZÜ YANDI

Ev sahibi Öncül'ün yeni aldığı tüpü mutfak ocağına bağladıktan sonra çakmakla kaçak kontrolü yaptığı sırada patlama meydana geldiği, Öncül'ün saçlarının yandığı, yüzünde de yanıklar oluştuğu öğrenildi.

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